Долгосрочная динамика поставок импортных ЛП в Россию составила 4,2%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам октября 2017.

Суммарный объём импорта ЛП в нашу страну за январь-октябрь 2017 г. достиг 498,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), рублёвая динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 4,2%. Основной объём поставок (порядка 420 млрд руб.) пришёлся на готовые ЛП, эта же категория показала достаточно уверенную динамику на уровне 8,9% в рублях. Поставки in-bulk за прошедший год, напротив, сократились сразу на 15,4%, абсолютный объём импорта нерасфасованной продукции составил 78,2 млрд руб.

В октябре 2017 импортёры ГЛП действовали достаточно аккуратно, долгосрочные темпы роста поставок готовых ЛП не превышали 5%, притом, что в предыдущие месяцы, по итогам августа и сентября мы фиксировали динамику на уровне 13%. Очевидно, рыночная ситуация даже в преддверии «высокого сезона» не предполагает особого оптимизма, так что лишнего затоваривания складов участники стараются избегать. Поставки in-bulk в октябре, напротив, активизировались (+17% к аналогичному месяцу 2016 г.), впрочем, после провальных результатов сентября (-39%) этот результат не выглядит чем-то сверх-выдающимся.

Опять же, натуральная динамика каких-то особых поводов к оптимизму не предлагает. За период с января по октябрь 2017 в нашу страну было ввезено 1,65 млрд упак. готовых ЛП или порядка 29,7 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). «Упаковки» показали положительную динамику на уровне 5,9%, а темпы роста в МЕД в заметном минусе (-2,5%). Импорт in-bulk, хотя и демонстрирует положительную динамику в МЕД (+4,3%), но всё же общую картину меняет слабо, общий итог за период -1,8%.

gmpnews