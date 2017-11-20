О внесении изменений в Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства…»

Принят: Октябрь 20, 2017 Приказ Минпромторга России № 3668 от 20.10.2017 г. «О внесении изменений в Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза, утвержденный приказом Минпромторга РФ от 31 декабря 2015 г. №4368» (Зарегистрирован 16.11.2017 № 48923) «Фармацевтический вестник»