Опыт маркировки лекарств применят к другим товарам

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение главам Минпромторга, Минфина, ФНС, ФТС, ФСБ с участием «Ростеха» до 10 февраля 2018 года разработать и представить в правительство проект концепции создания системы маркировки товаров с учетом опыта уже начавшегося проекта по маркировке лекарств. Поручение по итогам совещания 10 ноября опубликовано сегодня на сайте правительства.

Кроме лекарств, в России с 2016 года реализуется эксперимент по маркировке изделий из натурального меха и готовится к запуску – в сфере оборота табачной продукции. Они позволят «отладить» систему – «сформировать основу будущей системы, выявить различные проблемы», сказал Медведев.

Ведомства должны представить концепцию системы маркировки товаров контрольными знаками до 2024 года и план ее реализации с указанием мероприятий.

Эксперимент по отслеживанию движения лекарств на территории РФ был запущен в этом году, пока производители к нему подключаются на добровольной основе. Целью этого эксперимента Медведев на совещании назвал «защиту людей от подделок и вывод из оборота контрафактных и недоброкачественных лекарств». В конце лета начались продажи лекарств, маркированных с помощью QR-кодов. «В следующем году охват фармацевтических компаний должен быть максимально расширен, мы такую задачу поставили», – сказал Медведев.

Госдума в начале ноября в первом чтении одобрила законопроекты о внедрении такой системы в РФ, на ее рассмотрении – и закон об административной ответственности за оборот лекарств без маркировки.

Источник: Правительство РФ

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