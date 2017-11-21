«Опиоидная эпидемия» обошлась экономике США в $500 млрд

Всевозрастающее потребление легальных и нелегальных препаратов на основе опиоидов, так называемая опиоидная эпидемия, в 2015 году обошлось экономике США в $504 млрд – это 2,8% от ВВП страны, подсчитал Совет экономических консультантов Белого дома.

Отчет Совета экономических консультантов может быть использован правительством президента США Дональда Трампа, чтобы склонить республиканцев, исторически выступающих против роста бюджетных расходов, к выделению средств для финансирования борьбы с опиоидным кризисом, так как потери экономики от него слишком велики, пишет агентство Reuters.

В 2015 году от передозировки опиатов умерли 33 тысячи граждан, что нанесло ущерб от $221 млрд до $431 млрд, в зависимости от методологии подсчета, говорится в докладе Совета.

Расходы на 2,4 млн человек, живущих с опиатной зависимостью, обошлись экономике еще в $72 млрд – они включают в себя медицинское обслуживание, затраты на юридические процедуры и снижение экономической продуктивности наркоманов.

Кризис со временем только усугубляется: за последние десять лет число погибших от опиатов удвоилось. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), cейчас от передозировки ежедневно умирает более ста американцев.

«Опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией, я это официально заявляю сейчас. Мы вскоре подготовим нужные документы и объявим чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Это серьезная проблема, с которой мы прежде не сталкивались», – сказал Дональд Трамп журналистам в августе 2017 года.

Источник: Reuters

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