В Москве открылась 19-я Международная выставка Pharmtech & Ingredients 2017

21 ноября 2017 года в Москве состоялось торжественное открытие 19-ой Международной выставки оборудования, сырья и технологи для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2017, в которой, с приветственными словами выступили директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин и директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Выставка Pharmtech & Ingredients сегодня – это уникальный проект и значимое для отрасли событие, которое способствует развитию отечественного производства и расширению сотрудничества мировых инновационных компаний с отечественными фармпроизводителями.

В 2017 году в выставке принимают участие 401 компания из 29 стран мира. Общая площадь экспозиции по сравнению с прошлым годом увеличилась на 18% и превысила 16 500 кв. метров. 58 компаний представят свои экспозиции на выставке впервые. Компании из Германии, Швейцарии и Ирана выступают в составе национальных павильонов.

Экспоненты продемонстрируют на своих стендах широкий спектр производственного и упаковочного оборудования, оборудование для лабораторий, проектно-технологические решения для создания фармацевтического производства под ключ, клинических испытаний, «чистых помещений». Многие выставочные образцы посетители выставки смогут увидеть в действии. Раздел Ingredients представит отечественных и зарубежных производителей высококачественных АФИ и функциональных ингредиентов, используемых сегодня в производстве современных лекарственных средств.

gmpnews