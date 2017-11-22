Завершение проекта по производству вакцин в Никарагуа потребует от российской стороны еще более 9,6 млн долл.

Минздрав РФ обратился к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой более чем в полтора раза увеличить финансирование российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин, пишет «Коммерсант». Завод был торжественно открыт в октябре 2016 года, однако де-факто так и не заработал. Российская сторона ранее направила на создание предприятия 14 млн долл. (по курсу на конец 2015 года), при этом, как следует из письма Минздрава, в смету не были заложены средства на «исполнение функции заказчика-застройщика», дополнительно пришлось создавать лабораторию внутреннего контроля качества, «возросли расходы» на строительство и технологическое оборудование. Завершение проекта потребует от российской стороны еще более 9,6 млн долл.

«Принимая во внимание стратегическую важность проекта для развития российско-никарагуанских отношений и продвижения российской высокотехнологической продукции на рынок данного региона, просим Вас рассмотреть вопрос об увеличении субсидии со стороны РФ на сумму до 9,6 млн долл.»,— говорится в обращении Минздрава к Дмитрию Рогозину.

В письме сообщается, что в Минфине «выразили готовность поддержать предложение и рассмотреть вопрос о частичном финансировании за счет средств, выделяемых РФ на оказание содействия международному сотрудничеству».

Решение о совместном строительстве Россией и Никарагуа было принято в 2013 году, тогда проект одобрили президенты двух стран Владимир Путин и Даниэль Ортега. В сентябре 2014 года президент РФ подписал соответствующее поручение.

«Фармацевтический вестник»