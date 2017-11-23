В США одобрен первый двухкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфекции

Регуляторы США одобрили Juluca компании ViiV Healthcare – первый двухкомпонентный препарат для применения у некоторых групп пациентов с ВИЧ, сообщает PharmaTimes.

В состав Juluca входят ингибитор переноса молекулярной цепочки интегразой dolutegravir компании ViiV и ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы rilpivirine 25 мг компании Janssen.

Препарат можно назначать для приема 1 раз в сутки для поддерживающей терапии ВИЧ-1-инфекции у взрослых с супрессией виремии, стабильно принимающих антиретровирусные препараты в течение, как минимум, 6 месяцев, у которых в анамнезе отсутствуют терапевтические неудачи и неизвестно о заменах препаратов в связи с резистентностью к отдельным компонентам Juluca.

По словам главы ViiV Деборы Уотерхаус, первый двухкомпонентный препарат на рынке США позволит сократить период лечения пациентов с ВИЧ антиретровирусными препаратами, поскольку они смогут получать пожизненную поддерживающую терапию хронического заболевания.

По результатам клинических исследований, во временной точке 48 недель двухкомпонентный препарат продемонстрировал не меньшую эффективность, чем трех- или четырехкомпонентные схемы лечения.

Что касается безопасности, то наиболее частыми побочными эффектами у пациентов, принимающих Juluca, были диарея и головная боль. Серьезные нежелательные реакции включали в себя кожную сыпь и аллергические реакции, проблемы с печенью, депрессию или резкие перемены настроения.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»