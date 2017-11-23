Предприятие уговорило суд не штрафовать его за производство недоброкачественной ваты

С начала этого года сразу два производителя из города Шахты (Ростовской области) попались на выпуске недоброкачественных медицинских изделий.

Сотрудники Управления Росздравнадзора по Ростовской области в ходе проверки обнаружили у индивидуального предпринимателя вату «медицинскую гигроскопическую хирургическую хлопковую нестерильную» производства ООО «Меб-Текс». При норме массовой доли плотных, нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4% в образцах, направленных на экспертизу, она составляла от 2,6% до 3,5%. В трех образцах из пяти присутствовали посторонние примеси (щепки, иголочки).

Статья 6.33 КоАП «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий» предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 1 млн до 5 млн руб. Однако статья 4.1.1 того же Кодекса допускает замену административного штрафа предупреждением, если речь идет о малом или среднем бизнесе и впервые совершенном правонарушении. Предприятие ходатайствовало перед Арбитражным судом Ростовской области о применении к нему данной меры, и просьба была удовлетворена.

Второе недоброкачественное медицинское изделие выявили сотрудники Северо-Осетинского территориального органа Росздравнадзора: «Салфетки марлевые медицинские стерильные, 45х29см» ООО «Фарм-сфера». Сравнение параметров, указанных в регистрационной документации, с характеристиками образцов показало ряд несоответствий. Длина марли колебалась от 31,7 до 49,4 см, а ширина от 19,9 до 23,1 см, положенная маркировка отсутствовала. Материалы дела для принятия решения направлены по месту расположения ООО «Фарм-сфера» — в Управление Росздравнадзора по Ростовской области. Пока они не поступили в территориальный орган. Не исключено, что фирма воспользуется тем же правом, что и «Меб-Текс».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»