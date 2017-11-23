Известные онкологи и знаменитые пациенты Михаила Давыдова пытаются не допустить его ухода из профессии

Увольнение Михаила Давыдова с занимаемых им постов грозит российской онкологии ни много, ни мало, разрушением сложившейся системы онкологической помощи, лидирующие позиции в которой занимает возглавляемый им НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – так считают члены инициативной группы, выступающей за продление директорских полномочий известного хирурга-онколога, академика Михаила Давыдова (на фото).

Коллектив ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ обратился с открытым письмом к Президенту РФ, поводом для которого стало прекращение полномочий Михаила Давыдова на посту директора Центра и главного внештатного онколога Минздрава РФ, которое должно наступить 27 ноября в случае, если трудовое соглашение с ним не будет продлено. 11 октября академику Давыдову исполнилось 70 лет и вступившее этим летом в силу возрастное ограничение для главврачей не позволяет ему в дальнейшем возглавлять онкоцентр.

Принципиальным вопросом стала возможность назначения на его место человека не из команды онкоцентра, в этом случае Давыдов планирует вовсе уйти из профессии – об этом стало известно в ходе пресс-конференции, проведенной 22 ноября с участием ведущих российских онкологов и известных артистов, которым довелось лечиться у академика Давыдова. В письме, под которым стоит порядка 1 тыс. подписей, коллектив онкоцентра просит Президента страны не допустить ухода из профессии академика М.И. Давыдова и рассмотреть возможность назначения на должность директора учреждения представителя созданной им научной школы.

В нем выражается опасение, что приход к руководству ведущего онкологического учреждения страны представителя другой научной школы приведет к разрушению сложившейся системы и утрате ее лидерских позиций.

«Уверены, что здравоохранение страны находится не в том состоянии, чтобы экспериментировать таким способом! Сохранение и приумножение научного потенциала возможно только учениками-последователями М.И. Давыдова, несущими идеи, сохранившими методологический подход и понимающими потенциал развития научного направления», — сказано в послании.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова считает, что в лице Михаила Давыдова всей отрасли нанесено оскорбление: «Я не понаслышке знаю, что с Михаилом Ивановичем никто лично не переговорил, о расторжении контракта ему передали через третьи лица. Потом пошли слухи, что на должность руководителя онкоцентра будет назначен человек вообще из другой специализации. Это значит, кухня личных взаимоотношений победила корпоративную этику».

Г-жа Улумбекова припомнила, как нынешней осенью, увольняя сразу 11 губернаторов, Президент Владимир Путин встретился с каждым из них лично, предложив достойные должности и попросив помочь их сменщикам.

Директор онкологического кластера «Медси» Анатолий Махсон выразил уверенность, что если бы с Давыдовым обсудили кандидатуру преемника, то он остался бы в НМИЦ научным руководителем.

«До окончания контракта осталось три дня, но никто не вызвал, не посоветовались с ним. Там есть колоссальный выбор преемников — целая плеяда молодых, талантливых онкологов, профессоров, которым по 40-45 лет. Если в онкоцентр с 3,5 тыс. сотрудников придет человек со стороны, он там работать не сможет, — считает известный врач. — Сейчас ведется планомерная работа по организации онкологической службы в рамках страны. И такая вот ломка приведет непонятно к чему. Могут уйти люди, распадется коллектив».

Закон, вводящий возрастной ценз в 65-70 лет для главврачей, «сильно ударил по интеллектуальной, медицинской элите нашей страны» — сказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Однако из каждого закона есть исключения, заметил депутат Госдумы, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон.

«Ведь продлил же наш президент полномочия Зорькина (Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда РФ. – Прим. ред.), так почему же нельзя эту волю распространить на тех людей, на которых держится медицина? В этом законе нужно сделать исключение, которое должен определить наш президент, а не Голодец или Скворцова».

Знаменитый парламентарий отметил, что соответствующую поправку должен внести Комитет ГД по охране здоровья, для этого обратиться следует не только к президенту, но и в Государственную думу.

Известные артисты, вчерашние пациенты М. Давыдова, дружно подчеркивали высокую энергичность, работоспособность, живой ум и страстное жизнелюбие своего медицинского кумира, но главное – непревзойденное мастерство онкохирурга. Они недоумевали, как такого человека в расцвете сил и творческой энергии можно «отпустить» из профессии.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»