С начала года российские фармпроизводители отгрузили препаратов на 271 млрд рублей

RNC Pharma представляет обновление информации об объёмах отгрузки ЛП со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам октября 2017 г.

На протяжении периода с января по октябрь 2017 г. отечественные фармпроизводители отгрузили со своих складов ЛП на сумму 271 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Динамика к аналогичному периоду прошлого года составила при расчётах в рублях 5,8%. Натуральные темпы роста ещё скромнее – всего 1,6%, суммарно фармкомпании за первые 10 месяцев текущего года поставили на рынок 3,45 млрд упак. ЛП.

Итоги октября 2017 г. ни в отношении денежного, ни в отношении натурального объёма операций не стали прорывными. Объём отгрузок достиг 29,7 млрд руб. и 0,37 млрд упак. Долгосрочная динамика, к октябрю 2016 г. составила -4% в рублях и -2,1%, при расчёте в упаковках. При всём этом динамика в целом укладывается в рамки сезонных тенденций – в краткосрочном периоде (по отношению к сентябрю 2017 г.) фиксируется рост как денежных, так и натуральных объёмов. Но пока сложно сказать насколько долгосрочной окажется эта тенденция, отличия от трендов предыдущих лет всё-таки наличествуют.

К тому же суммарно за 10 месяцев с начала текущего года пока приходится констатировать очевидное отставание и натуральных и денежных приростов отгрузок российских компаний по сравнению с таковыми у импорта. Напомним, ввоз готовых ЛП в Россию за январь-октябрь 2017 г. составил 420 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки). Динамика к аналогичному периоду прошлого года зафиксирована на уровне 8,9% в рублях. Натуральные темпы прироста импорта достигли 5,9%, если считать в упаковках; суммарно за 10 месяцев импортёры ввезли 1,65 млрд упак. готовых ЛП.

gmpnews