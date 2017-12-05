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«Протек» выплатит акционерам дивиденды за 9 месяцев в размере 5,67 рубля за акцию

30 ноября внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Протек» одобрило рекомендацию выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 5,67 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов – более 2 млрд 988 млн рублей.

Закрытие реестра — 11 декабря 2017 года.

В срок не позднее 25 декабря 2017 г. дивиденды выплачиваются номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества. В срок не позднее 23 января 2018 г. дивиденды выплачиваются другим зарегистрированным в реестре акционеров общества лицам.

«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 5, 2017 | Просмотров: 19