Дмитрий Медведев: государству нужно навести порядок на фармрынке CVS Health договорилась о приобретении Aetna » «Протек» выплатит акционерам дивиденды за 9 месяцев в размере 5,67 рубля за акцию 30 ноября внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Протек» одобрило рекомендацию выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 5,67 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов – более 2 млрд 988 млн рублей. Закрытие реестра — 11 декабря 2017 года. В срок не позднее 25 декабря 2017 г. дивиденды выплачиваются номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества. В срок не позднее 23 января 2018 г. дивиденды выплачиваются другим зарегистрированным в реестре акционеров общества лицам. «Фармацевтический вестник»