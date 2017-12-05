Цифровая медицина даст фармкомпаниям доступ к пациентам

Фармкомпании не всегда создают собственные цифровые проекты. Но это не значит, что они ими не пользуются. Как правило, телекоммуникации используются для связи с врачами, но также это хороший способ доступа к пациентам. Причем как напрямую, так и через аптеки. Об этом шла речь на заседании 73 рабочей группы IT-специалистов портала РАМН и Национальной ассоциации медицинской информатики «Виртуальная медицина и mHealth», прошедшей 30 ноября.

Короткий путь к пациенту

Компания Bayer ежегодно проводит конкурс стартапов, которые работают в направлении телемедицины и цифровой медицины. Конкурс проходит в том числе и в России. На уровне страны представители лучших проектов получают три месяца бесплатного коворкинга, знакомятся, как работает бигфарма. Некоторые проекты могут попасть на международный конкурс в Берлин, где у них есть возможность получить гранты.

Как поясняет координатор проекта Grants4Apps Bayer в России Анастасия Аширова, компании это надо для того, чтобы быть в курсе новинок цифровой медицины. «Кроме того, нам важно создавать экосистему инноваторов, ведь пациентам нужен не только хороший продукт, но и хороший сервис», – заключает она.

У компании AstraZeneca есть программа поддержки приверженности пациентов «Карта здоровья». Руководитель направления программ для пациентов AstraZeneca Елена Ковач говорит, что используются все возможные каналы коммуникации – телефонные звонки, смс, электронная почта, интернет-ресурсы. Причем важно предлагать все эти каналы пациенту, сам он редко к ним обращается.

«По нашему опыту, многие пациенты хотят, чтобы с ними общались, чтобы понять, что с ними происходит. При хронических заболеваниях речь идет о препаратах, которые не действуют на симптомы, поэтому они не понятны пациенту. Он прекращает терапию, так как ему кажется, что состояние улучшилось. Важно объяснить, что происходит с его организмом», – делится Елена Ковач.

Менеджер по коммуникациям компании Qapsula Елизавета Кохан напомнила, что приверженность нужна именно при хронических заболеваниях, так как при острых болезнях человек спешит быстрее выздороветь и принимает все необходимые лекарства. «В США приверженность лекарственной терапии среди больных хроническими заболеваниями составляет всего 50-60%. Стоимость «неприверженности» оценивается на уровне 100-300 млрд долл. в год», – говорит она.

Генеральный директор Qapsula Дмитрий Мазница уверен, что телемедицинские технологии могут значительно повысить приверженность. В 2018 г. эта компания начнет несколько таких проектов. Клиент может сканировать код на упаковке лекарства или диагностического средства, далее он попадает в специальное приложение, где может получить консультацию врача и необходимую информацию о заболевании. При этом, чтобы оптимизировать расходы, пациентам будут помогать чат-боты. Они по семантическому поиску ключевых слов будут искать ответы, которые заранее запрограммированы.

Аптечные технологии

По словам руководителя маркетинговых проектов «еАптека» Татьяны Кудрявцевой, компания работает с фармпроизводителями, которые предоставляет скидку на свои товары пациентам. Разница в цене затем аптеке возмещается.

В свою очередь пациента в аптеку может привести врач. Что доктору может предложить аптека? «Мы работаем с несколькими клиниками, – рассказывает Татьяна Кудрявцева. – У доктора есть личный кабинет, он выписывает рецепт, который не надо предоставлять в аптеке. По электронной почте врач высылает скан или фото рецепта в аптеку, если, конечно, это не рецепт 148 формы, который мы должны изъять. Также в приложении для врача он может посмотреть инструкцию».

По словам директора по инновациям ООО «Портал РАМН» Ольги Фатеевой, связь может быть не только врач – аптека, но и аптека-врач. «Как правило, у дома доступна именно аптека, а не медицинский центр. Даже если это коммерческая клиника, туда надо записаться, прийти на прием. А если человеку нужна оперативная консультация? Аптека вполне может предоставить ему точку доступа к врачу у себя на территории. Например, человек пришел за выписанным лекарством, но у него возникли какие-то сомнения, тогда он может с помощью телемедицины связаться с доктором», – говорит она. Решить вопрос присутствия виртуального доктора можно либо с помощью аренды, либо франчайзинга.

Более сложную схему описал генеральный директор АО Соцмедика Геворг Бледжянц. Компания разработала сервис электронного клинического фармаколога, который помогает врачу при назначении избежать ошибок. Приложение покажет ему межлекарственное взаимодействия, противопоказания, проверить правильность дозы и т.д. Если система интегрирована с информационной системой ЛПУ, то можно отследить статистку назначений.

Пациенты смогут найти нужно лекарство, проверить его подлинность. Причем, фармпроизводители, которые уже маркируют свои препараты, могут отправить данные о лекарстве в электронный сервис, тогда пациенты смогут видеть подлинность их препаратов еще до запуска всероссийской маркировки. В дальнейшем, по словам Геворга Бледжянца, пациент сможет получать из ИС Маркировка, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). «Мы уже встречались с ФНС и обсуждали эту возможность», – сказал он.

Стоит отметить, что все проекты, связанные с современными технологиями, телемедициной, тесно связаны с работой персональных данных. Причем эти данные классифицируются как К1, то есть в случае инцидента с ними могут случиться значительные последствия. Пройти сертификацию по этой категории непросто, а с апреля необходимо пользоваться только отечественной криптографией. Для некоторых разработчиков эта информация была в новинку.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»