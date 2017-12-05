«Фармэра» вложит в фармзавод в Рязанской области 1 млрд рублей

Входящая в группу «Фармэко» компания «Фармэра» до 2019 года вложит 1 млрд рублей в модернизацию своего завода в Рязанской области – соответствующее соглашение с областью было подписано 28 ноября, сообщили в правительстве региона.

Из этой суммы 725 млн рублей уже инвестировано, осталось вложить еще 275 млн, сообщили в правительстве.

Планируется, что новая линия по производству инъекционных препаратов будет запущена на «Фармэре» в 2019 году.

В ноябре 2017 года группа «Фармэко» также объявила, что совместно с компанией «Озон» вложит 500 млн рублей в строительство фармзавода в Самарской области.

Группа «Фармэко» принадлежит предпринимателю Владимиру Бабию. Помимо Рязанской и Самарской областей, производственные площадки «Фармэко» расположены также в Москве («Добролек»), подмосковном Подольске («ЗиО-Здоровье») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»). Дистрибьюторская компания группы «Ирвин 2» занимает 13-е место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum, сумма заключенных в 2016 году контрактов оценивается в 7,8 млрд рублей. Общая годовая выручка «ФармЭко», по данным самой группы, составляет 14,3 млрд рублей.

Источник: Правительство Рязанской области

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