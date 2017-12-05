Суд снова отказал «Авексиме» в повышении цены на Клотримазол

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что Минздрав правомерно отказал фармкомпании «Авексима» в регистрации новой предельной отпускной цены на противогрибковый препарат Клотримазол, которая по сравнению с предыдущей повысилась в 5,6 раза. Это уже вторая попытка компании повысить цену на препарат — в прошлом году также безуспешно «Авексима» пыталась повысить цену на Клотримазол в 10 раз.

«Авексима Сибирь» подала заявление на регистрацию предельной отпускной цены на Клотримазол в июне 2017 года. Через две недели Минздрав отказал компании. Ведомство руководствовалось тем, что с момента исключения прежней предельной отпускной цены на препарат из госреестра прошло менее трех лет, а в течение этого срока вновь предлагаемая цена не может превышать исключенную. В случае с «Авексимой» заявленная на согласование цена на Клотримазол – 103,62 рубля – превышала предыдущую в 5,6 раза, говорится в материалах суда.

«Авексима» отозвала прежнюю предельную отпускную цену (18 рублей) в 2015 году. Это было связано со сменой держателя регистрационного удостоверения на препарат – с молдавского «Фармаприма» на «Авексиму». Менялся и производитель – теперь им стал входящий в группу «Авексима» Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод.

В 2015 году Федеральная антимонопольная служба, а позже Минздрав не согласовали Анжеро-Судженскому химико-фармацевтическому заводу предельную отпускную цену на Клотримазол, в размере 183 рубля. В начале 2016 года ведомства отказали заводу повторно, а арбитражный суд Московского округа поддержал это решение.

Это не единственный подобный случай — в октябре 2016 года законность отказа ФАС «Фармсинтезу» в согласовании предельной отпускной цены на Простенонгель подвтердил Арбитражный суд Москвы. Цена, предложенная спустя четыре месяца после исключения предыдущей, превышала прежнюю почти в три раза, сообщали и в ФАС.

У «Авексимы» две производственных площадки в Свердловской и Кемеровской областях. Выручка компании в 2016 году составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль – 162,3 млн рублей.

Источник: Арбитражный суд города Москвы

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