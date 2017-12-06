Сергей Цыб: в стране может быть создана программа по обновлению медицинской техники в ЛПУ

Потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса может быть реализован в первую очередь в медицинском приборостроении – создании высокотехнологичного оборудования для визуализации и диагностики. Причем в этом сегменте активно работают частные компании – это производители рентгеновского оборудования и компьютерных томографов, — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, выступая на заседании координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса. Впервые заседание комиссии прошло в рамках «Российской недели здравоохранения». Чиновник подчеркнул, что не следует создавать избыточной конкуренции в каких-либо узких направлениях рынка медтехники, а надо осваивать производство тех видов продукции, в которых доля импорта слишком высока, более того — было бы полезно объединить усилия с иностранными производителями: «Нам нужно стимулировать коллаборацию с зарубежными партнерами», — отметил г-н Цыб.

Задачу диверсификации в оборонно-промышленном комплексе год назад поставил Президент России Владимир Путин, поручив Правительству РФ к 2020 г. обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 30%, а к 2030 г. — до 50%. И медицинская техника стала одним из ведущих направлений диверсификации, отметил заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «В стране закупается медицинской техники на 300 млрд рублей, доля отечественного оборудования в этой сумме составляет 16-20%».

По данным Минпромторга РФ, в рамках программы «Фарма-2020» с 2012 года профинансировано 170 проектов по разработке и производству медицинских изделий, на что было привлечено более 17 млрд рублей внебюджетных средств, за это время разработано и выведено на рынок 65 новых медицинских изделий, среди которых 10 инновационных. Только в этом году зарегистрировано 36 медизделий – таких как системы визуализации рентгеновских изображений, дефибрилляторы, протезы клапанов, многофункциональные хирургические микроскопы и другая продукция.

Многие виды медицинского оборудования, которыми в рамках программы модернизации были оснащены ЛПУ по всей стране, исчерпали или скоро исчерпают свой срок службы и в скором будущем их придется менять на новые – так пусть же это будет техника отечественного производства, призывают друг-друга все участники этого рынка.

«Возможна разработка такой специальной программы совместно с Министерством здравоохранения, Министерством финансов и профессиональным бизнес-сообществом, выделив приоритеты – в каких именно сегментах», — заметил Сергей Цыб.

Также чиновник напомнил, что на последнем государственном совете по охране здоровья детей, Президент РФ сообщил о планах в ближайшие пять лет совершить техническое перевооружение поликлиник, на что будет выделено более 50 млрд рублей.

«Есть табели оснащения, перечни медицинского оборудования, которое должна иметь поликлиника, и мы видим по документам, проходящим в том числе через наше ведомство, что выделяются средства для конкретных регионов на оснащение поликлинических учреждений», — сообщил замминистра.

4 декабря в Москве начал работу Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения — 2017», который продлится пять дней. На выставке в Экспоцентре широко представлена медицинская техника отечественных производителей.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»