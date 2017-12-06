Елена Милинова возглавила финансовый блок Marathon Group

Елена Милинова назначена Директором по экономике и финансам Marathon Group и войдет в правление компании. В новой должности она будет отвечать за формирование и реализацию финансовой стратегии холдинга. Как писал «ФВ», с августа 2017 г. Елена занимала пост финансового директора аптечной сети «Мега Фарм».

«Наши планы по развитию группы требуют выстраивания эффективных функциональных вертикалей управления, финансовый блок, безусловно, является ключевым, — говорит президент Marathon Group Александр Винокуров. – Мы давно знаем Елену как большого профессионала, а опыт совместной работы в рамках холдинга подтвердил ее глубокие компетенции, прекрасные деловые и человеческие качества, готовность к профессиональным вызовам, поэтому решение о назначении было логичным. Мы рады приветствовать Елену в команде управляющей компании».

Елена Милинова в 2000 г. окончила Тольяттинскую академию управления по специальности «Финансы и кредит». В 2000-2004 гг. работала в российском офисе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, в 2004-2007 гг. — в «Геотрансгаз» и в «Sollers ST». С 2007 по 2014 год Елена возглавляла финансовый блок ПАО «КАМАЗ» в статусе заместителя генерального директора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 г. занимала должность главного финансового директора Х5 Retail Group, в августе 2017 года стала финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм».

«Фармацевтический вестник»