Один препарат – четыре вида интерферона

Грипп и ОРВИ в структуре инфекционных заболеваний уверенно занимают первое место1. Регулярные сезонные эпидемии поражают до 10 % населения в мире, а в периоды пандемий заболеваемость возрастает в 4-5 раз2. Периодически проявляют себя особо агрессивные штаммы, которые приводят к наиболее тяжелым формам заболевания и высокой смертности. Так, в результате пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах умерли, по разным оценкам от 50 до 100 млн человек3.

В наши дни для того, чтобы защититься от вирусных инфекций, ускорить выздоровление и снизить риск осложнений, можно использовать препараты нового поколения – индукторы интерферонов.

Одним из таких средств является Амиксин® (тилорон). Его особенность в том, что он усиливает выработку сразу четырех видов интерферонов — α, β, γ и λ4. Это позволяет наилучшим образом активизировать естественные защитные силы организма.



Имеются противопоказания, следует проконсультироваться со специалистом

Максимальная выработка интерферонов достигается уже через 24 часа после приема препарата4. Амиксин® можно использовать для профилактики ОРВИ, а также для лечения, причем, на любой стадии заболевания. У препарата существует две дозировки: 125 мг для взрослых и 60 мг для детей с 7 лет. Полный курс лечения составляет 6 таблеток для взрослых и 3 таблетки для детей старше 7 лет. Препарат необходимо принимать не чаще 1 раза в сутки.