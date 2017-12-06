Компании «Катрен» присвоен международный рейтинг

29 ноября международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в пятый раз подтвердило международный корпоративный кредитный рейтинг АО НПК «Катрен» на уровне «BB-/B», прогноз «Стабильный».

Пятый год подряд компании присваиваются рейтинги:

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале: BB-

Краткосрочный кредитный рейтинг по международной шкале: B

Прогноз по рейтингам «Стабильный»

Подтверждение рейтингов на уровне ВВ- отражает высокую способность компании «Катрен» исполнять взятые на себя обязательства, что особенно актуально для рынка фармацевтической дистрибьюции России в последнее время.

Профиль бизнес-рисков компании оценен как «слабый», и обусловлен высокими страновыми рисками, высокой волатильностью фармацевтической дистрибьюторской отрасли.

Позитивное влияние на показатели компании «Катрен» оказывает ее бизнес-модель с одним из самых низких среди российских компаний отрасли показателей «операционные расходы / продажи». Профиль финансовых рисков компании оценен как «средний», ликвидность – как «адекватная».

Аналитики S&P отметили более высокие, чем ими ожидались ранее, показатели прибыльности и более благоприятные показатели оборотного капитала.

Прогноз по рейтингам Standard & Poor’s оценивает как «стабильный», то есть предполагается, что «Катрен» сохранит свои основные показатели в ближайшие два года.

Компания «Катрен» единственная среди российских фармацевтических дистрибьюторов, кто получил кредитный рейтинг в международном рейтинговом агентстве.

Standard & Poor’s — служба кредитных рейтингов, входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств, преимущественно занимается аналитическими исследованиями финансовых рынков.

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«Фармацевтический вестник»