Novartis может продать дженериковый бизнес в США на фоне падения рынка

Ситуация на дженериковом рынке США стала настолько неблагоприятной, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis может продать свой американский дженериковый бизнес в сегменте твердых лекарственных форм, заявил уходящий исполнительный директор компании Джозеф Хименес в ходе беседы с экспертами аналитической компании Sanford C. Bernstein. Об этом сообщает FiercePharma. С 1 февраля 2018 г. Novartis возглавит Васант Нарасимхан, ныне руководящий направлением «Глобальные разработки».

По словам Джозефа Хименеса, Novartis не собирается отказываться от дженерикового бизнеса вне США, поскольку Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) занимает лидирующие позиции во многих странах. Но на американском рынке твердых лекарственных форм ситуация хуже некуда, отметил аналитик Bernstein Тим Андерсон в аналитической записке. Поэтому Novartis рассматривает стратегические альтернативы для своего бизнеса, включая продажу.

Как отметил глава североамериканского бизнеса Novartis и президент Sandoz U.S. Питер Голдшмидт, Sandoz намерена сконцентрировать усилия на разработке биосимиляров и сложных дженериков.

Мировые производители дженериков сильно пострадали от принимаемых американскими властями мер по снижению цен на лекарства. Многие продают свою продукцию по себестоимости, а некоторые, в частности израильская Teva, вынуждены реструктурировать свой бизнес.

В III квартале 2017 г. объем продаж дженериков Novartis в США сократился на 13% и составил 2,6 млрд долл. В других странах продажи дженериков выросли на 9%.

В Novartis задумались о продаже дженерикового бизнеса в сегменте твердых лекарственных форс в США еще несколько месяцев назад, когда было принято решение закрыть предприятие в г. Брумфилд (штат Колорадо).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»