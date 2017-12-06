Рибоксин производства ПАО «Биосинтез» отмечен в номинации премии Russian Pharma Awards — 2017

Препарат «Рибоксин» производства ПАО «Биосинтез» занял 2-ое место в номинации «Препарат выбора для поддержания стабильной работы сердца» в рамках VI Ежегодной национальной фармацевтической премии Russian Pharma Awards — 2017.
Рибоксин (МНН: инозин) — метаболическое средство, применяемое в кардиологии. На Биосинтезе препарат выпускается более 20 лет.
Russian Pharma Awards — ежегодная фармацевтическая премия, победителей которой выбирают врачи. Благодаря разработанной системе голосования премия имеет репутацию беспристрастного выбора лучших медицинских препаратов, и считается весомым событием в профессиональной среде. Итоги голосования были подведены на торжественной церемонии 23 ноября 2017 года. Церемония собрала лидеров отрасли, представителей ведущих фармацевтических компаний. Было вручено 65 наград в 23 номинациях.
Источник публикации: Сан Фарма