Австралийский регулятор привлекает к суду подразделения GlaxoSmithKline и Novartis

Австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) привлекла к суду британскую фармкомпанию GlaxoSmithKline и швейцарскую Novartis за ненадлежащий маркетинг обезболивающих препаратов Osteo Gel и Emulgel, сообщает Reuters.

В ACCC уверены, что компании заявляли о различных уровнях эффективности своих препаратов при лечении остеопороза, хотя на самом деле их формулы идентичны.

Как отметил исполнительный директор ACCC Род Симс, покупатели были введен в заблуждение, покупая Osteo Gel, считая его более эффективным, чем Emulgel, хотя это не так. При этом Osteo Gel стоит намного дороже.

В декабре 2016 г. Федеральный суд Австралии поддержал аналогичные обвинения ACCC против подразделения компании Reckitt Benckiser в отношении линейки обезболивающих препаратов Nurofen Specific Pain и оштрафовал компанию на 6 млн австралийских долларов (4,56 млн долл. США).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»