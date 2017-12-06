FDA одобряет противодиабетический препарат Ozempic для приема 1 раз в неделю

В минувший вторник FDA одобрило препарат Ozempic датской фармкомпании Novo Nordisk в сочетании со специальной диетой и физическими упражнениями для повышения контроля уровня глюкозы в крови у взрослых пациентов с диабетом 2 типа, сообщает FiercePharma.

По информации датского фармпроизводителя, Ozempic, агонист GLP-1 для приема 1 раз в неделю, получил одобрение регулятора на основании данных клинических исследований, продемонстрировавших его способность снижать уровни гликированного гемоглобина HbA1c в сравнении с плацебо, а также с препаратами Januvia (Merck), Bydureon (AstraZeneca) и Lantus (Sanofi). Препарат также показал способность снижать вес пациентов.

Согласно заявлению директора по науке Novo Nordisk Мадса Крогсгарда Томсена, компания верит в то, что благодаря своему «уникальному клиническому профилю» Ozempic обладает потенциалом для установления нового стандарта лечения сахарного диабета.

Прямое сравнение данных исследований Ozempic и препарата Trulicity компании Eli Lilly показало, что первый более эффективно снижает уровни сахара крови и в 2 раза эффективнее способствует снижению веса тела. Теперь Novo Nordisk предстоит на основании этих данных выстроить систему продаж в высококонкурентном сегменте и расширить целый класс агонистов GLP-1. При этом существует вероятность, что часть пациентов переключится на Ozempic с препарата Victoza – блокбастера датского фармпроизводителя.

По оценке исследовательской компании Evaluate, сделанной в начале 2017 г., Ozempic станет одним из крупнейших лончей года. Сам фармпроизводитель прогнозирует продажи данного препарата на уровне 2,2 млрд. долл. в 2022 г.

Novo Nordisk не раскрыла напрямую информацию о цене нового препарата, но до вынесения регулятором решения Томсен заявил о планах компании сформировать цену на уровне цен других агонистов GLP-1, которые уже весьма высоки. По словам представителя компании, в настоящее время доля агонистов GLP-1 в сегменте противодиабетических препаратов выражается однозначным числом, и Novo Nordisk приложит все усилия для увеличения этого числа.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»