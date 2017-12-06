Единороссы предлагают пересмотреть сроки внедрения всеобщей маркировки лекарств

Как известно, правительство предлагает осуществить маркировку абсолютно всех лекарственных препаратов в течение 2018 года, несмотря на то, что итоги соответствующего пилотного проекта пока еще не подведены. Между тем, первый заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев считает, что это очень сложный технологический процесс и сроки его внедрения стоит пересмотреть.

«Это очень сложный технологический процесс. Промаркировать предстоит 14 миллиардов упаковок, в систему войдут сотни тысяч участников. В европейских странах на внедрение подобного рода технологий уходит по несколько лет. Поэтому мы считаем целесообразным пересмотреть сроки внедрения системы в России», – заявил Андрей Исаев в интервью «Российской газете».

Кроме того, депутат заявил, что дешевые лекарства никто не подделывает и их маркировка не обязательна.

«Она (маркировка — Прим. ред.) потребует от производителей лекарственных препаратов дополнительных затрат. Это в свою очередь может привести к существенному удорожанию лекарств. Однако такие средства, как валидол, анальгин, ацетилсалициловая кислота, активированный уголь практически никем не подделываются ввиду своей дешевизны. Случаев их нелегального ввоза из заграницы не зафиксировано. Возможно, стоит отказаться от маркировки лекарств стоимостью ниже 100 рублей за упаковку», – предположил А. Исаев.

Эти и другие вопросы станут предметом обсуждения при подготовке ко второму чтению законопроекта о внедрении в РФ системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Фармацевтический вестник»