По итогам 9 месяцев 2017 года «ПроАптека» лидирует среди аптечных союзов

В рейтинге аптечных ассоциаций по итогам I-III кварталов 2017 года, подготовленном аналитической компанией IQVIA, маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека» занимает первое место по объемам прямых продаж. Доля объединения на рынке лекарственных средств, по данным аналитиков, составила 3,63%.

В опубликованном ранее рейтинге аналитической компании RNC Pharma «ПроАптека» также занимает первую позицию среди аптечных ассоциаций. Ее доля на рынке лекарственных препаратов, по данным RNC, составила 3,5%, на рынке нелекарственных средств – 1,6%. В целом, исключая сектор льготного лекарственного обеспечения, «ПроАптека» занимает 3,1% рынка.

«На сегодняшний день число аптек – участников союза «ПроАптека» достигло 3 тыс. точек. В этом году мы формировали акценты в их товарной матрице и разрабатывали условия привлечения производителей. Сейчас основная задача – подготовка плана мероприятий, позволяющих стимулировать продажи, увеличивать средний чек, повышать эффективность аптек и стандарты обслуживания. Участники союза «ПроАптека» присоединились к программе федерального значения «Моё здоровье», в рамках которой они могут рассчитывать на рост клиентского потока. В течение 2018 года мы будем выстраивать сквозную систему как закупок, так и продаж, что позволит избавиться от основной проблемы, с которой часто сталкиваются аптеки – затоваренности», – прокомментировал генеральный директор «ПроАптеки» Евгений Коротков.

«ПроАптека» – маркетинговый союз независимых профессиональных аптек, основанный ведущим российским фармацевтическим дистрибьютором ЦВ «ПРОТЕК» (ГК «ПРОТЕК») в августе 2016 года. Объединение предоставляет независимым аптекам основные преимущества крупных аптечных сетей, способствуя повышению доходности, устойчивости и конкурентоспособности и тем самым укрепляя их рыночные позиции.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»