Фармкомпании не готовы рассматривать кандидатов на позицию Market Access из числа госслужащих

На позиции в Market Access фармкомпании предпочитают нанимать сотрудников с опытом в индустрии, готовых изучать и пробовать применять современные модели взаимодействия фармбизнеса с государством, отмечает консультант практики «Медицина и фармацевтика» рекрутинговой компании Hays в России Марина Дмитриева.

Приглашают ли на эти должности людей из госструктур? Такие случаи скорее исключение из правил — компании редко когда готовы нанимать сотрудников с государственной службы, считает эксперт.

«Кандидату без опыта работы в большой международной корпорации необходимо будет пройти несколько ступеней «погружения» в бизнес — изучить политики и процедуры компании, выстроить взаимоотношения с сотрудниками локальных и глобальных коллег и пр. Такому человеку крайне сложно переключиться из роли госслужащего в менеджера коммерческой организации, — комментирует Марина Дмитриева. — Чиновники же, наоборот, готовы к переговорам о переходе в международные компании. При этом они не всегда оценивают себя и свой опыт объективно».

По оценке эксперта, если госслужащих берут в международные компании, то, как правило, это происходит в случаях, когда они получают предложение о работе по программе внутренних рекомендаций или по рекомендации стейкхолдеров.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»