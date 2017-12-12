Анонс: откровенный разговор бывших и нынешних собственников бизнеса на X Юбилейном Аптечном саммите

21 февраля в HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK на X Юбилейном Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» в серии эксклюзивных интервью «Один на один» Артур Уразманов (на фото), собственник и генеральный директор медицинских клиник «Звезда», экс-владелец аптечной сети «36,6» (г. Казань), выступит специальным гостем и даст интервью на тему «Продано! Стоимость бизнеса. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников».

Вы узнаете:

Когда пора продаться?

Как подготовить сеть для продажи?

Как повысить стоимость бизнеса?

Как продать сеть?

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Посетите также XIII Международную конференцию «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год», которая пройдет 20 февраля.

Полная информация на сайте: http://www.pharma-conf.ru/ и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

«Фармацевтический вестник»