«Интерхим» запустил в Одессе новый комплекс по производству АФИ

Фармацевтическая компания ОДО «Интерхим» (Одесса),член ассоциации «Производители лекарств Украины» (АПЛУ), запустила новый лабораторно-производственный комплекс по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Одессе.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор «Интерхима» Анатолий Редер в ходе торжественных мероприятий, посвященных 25-летию компании, запуск нового комплекса по производству АФИ является завершающим этапом инвестиционной программы стоимостью EUR50 млн, которая реализуется с 2012 года.

Инвестиции в новый комплекс по производству АФИ составили около EUR9 млн.

Как отметил А.Редер, открытие этого комплекса не принесет денег сразу, это инвестиция, которая позволит закрепить положение компании на рынке.

По его словам, «Интерхим» планирует использовать АФИ, произведенные на новом комплексе, в основном для собственных нужд.

«Сегодня мы используем для собственных потребностей около 85% произведенных АФИ и около 15% продаем. В то же время к нам поступают заказы на некоторые АФИ из-за рубежа. Мы изучаем возможности экспорта», — сказал он.

А.Редер отметил, что оборудование комплекса позволят в полной мере обеспечить выполнение экологических стандартов и требований, полностью исключая возможность контакта химических веществ с окружающей средой.

Кроме того, оборудование комплекса позволит выпускать мелкодисперсные АФИ и малые партии субстанций.

gmpnews