Денис Глядяев возглавил Службу продаж и маркетинга безрецептурных препаратов «Акрихин»

4 декабря 2017 года приступил к своим обязанностям директор Службы продаж и маркетинга безрецептурных препаратов компании «Акрихин» Денис Глядяев.

Служба продаж и маркетинга безрецептурных препаратов для направления Consumer Health Care – новое подразделение компании, которое введено в организационную структуру 1 декабря 2017 года.

В обязанности Дениса Глядяева будет входить дальнейшее организационное построение и планирование работы бизнес-юнита с целью эффективной реализации задач, сформулированных для Consumer Health Care в стратегическом плане компании.

Денис Глядяев имеет многолетний опыт управления бизнесом в индустрии FMCG. Ранее он занимал должность директора по маркетингу, продажам и развитию бизнеса в компании Kimberly Clark, где проработал 9 лет. Его профессиональный опыт также включает в себя серьезную практику управления региональными подразделениями в Беларуси и странах Кавказа.

«Фармацевтический вестник»