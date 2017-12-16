«ФК Гранд Капитал» презентовала проект «Спасти рядового Райана» крупнейшим фармпроизводителям

В среду, 13 декабря, группа «ФК Гранд Капитал» презентовала ключевым партнерам новый проект взаимодействия фармпроизводителей с неорганизованной аптечной розницей и региональными сетями – «Спасти рядового Райана».

В конференц-центре отеля «Ренессанс Монарх Москва» собрались более 200 представителей фармкомпаний.

Презентации проекта предшествовала открытая дискуссия c участием генерального директора Bosnalijek в России Валентины Бучневой, коммерческого директора Astallas Ирины Бураченко и руководителя розничных продаж Berlin-Chemie Ярослава Свищенко.

Модератор – издатель Vademecum Дмитрий Кряжев – предложил спикерам подвести итоги сотрудничества с розницей по маркетинговым соглашениям.

Качество этого сотрудничества – одна из главных проблем для всех коммерсантов индустрии. Спикеры признались, что в последнее время провели серьезную ревизию контрактов с розницей и существенно, в среднем на треть, почистили список партнеров.

Основные причины отказа от сотрудничества производителей с сетями, в том числе крупными, – невыполнение взятых на себя обязательств, выявление случаев фальсификации отчетов, «сливы» товара сторонним сетям.

«При этом охватить контрактами небольшие сети и уж тем более одиночных игроков, гораздо более исполнительных и совершенно точно не одуревших от денег производителей, не могут себе позволить даже крупнейшие игроки», – добавил Дмитрий Кряжев.

Существующие маркетинговые союзы и ассоциации решают проблему выстраивания коммуникаций розницы и производителя лишь отчасти.

Участники дискуссии отметили, что, несмотря на ускорение темпов консолидации, розничный рынок не становится прозрачнее, в то время как диктат со стороны крупнейших игроков только усиливается.

И даже прозвучавшее в шутку предложение к производителям объединиться в союз, который выработал бы единообразные правила взаимоотношений с сетями, многими в зале был воспринят всерьез, а вернее, как один из поводов для встречи на площадке «ФК Гранд Капитала».

Развеял это предположение генеральный директор группы компаний «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко. Проект группы, получивший название «Спасти рядового Райана», по его словам, не ставит целью объединяться против кого-то: «В его основе – разработанное IT-решение, призванное наладить прямой контакт не просто с сетями или компаниями, а с каждой конкретной аптекой, конкретным ИНН.

Потребителями этого решения могут стать как минимум 26 тысяч аптек из категории незаконтрактованной розницы. Впрочем, стать участниками проекта смогут и те сети, которые уже вошли в то или иное маркетинговое объединение. Причем никакого конфликта интересов тут не возникнет».

Развернутая презентация проекта (интернет-портал будет запущен в январе 2018 года) вскоре будет представлена на vademec.ru. Следите за анонсами.

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