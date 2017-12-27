«О Комиссии по вопросам отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов»

Принят: Ноябрь 02, 2017 Приказ Минпромторга России № 3811 от 02.11.2017 «О Комиссии по вопросам отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов»(Зарегистрирован 25.12.2017 № 49416) «Фармацевтический вестник»