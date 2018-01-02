Российским льготникам на лекарственные препараты выделено более 31 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 27 декабря 2017 года №2965-р, которым утверждено распределение в 2018 году субвенций бюджетам субъектов Федерации в размере 31,651 млрд рублей.

Утверждается распределение субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года. Постановление вступает в силу 1 января 2018 года.

gmpnews