160 из 220, производимых «ВЕРТЕКС» препаратов, входит в перечень ЖНВЛП

Губернатор Санкт-Петербурга, Георгий Полтавченко, посетил фармацевтическую компанию «ВЕРТЕКС», расположенную в Приморском районе на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны (ОЭЗ). Губернатор ознакомился с производством и лабораториями, а также провел рабочее совещание с руководством, посвященное перспективам развития компании, в том числе планам по расширению производства. В совещании принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Производство АО «ВЕРТЕКС» на площадке «Новоорловская» открылось в 2015 году. Это первое российское фармацевтическое предприятие полного цикла в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга. «ВЕРТЕКС» активно внедряет новейшие технологии, участвует в реализации программы импортозамещения.

Сегодня компанию с полным правом называют лидером фармацевтического рынка России. Здесь не только производят жизненно необходимые отечественные препараты для всех отраслей медицины, но и разрабатывают новые лекарства, а также безопасные косметические средства. «ВЕРТЕКС» внедрил и продолжает развивать систему качества, которая отвечает всем международным стандартам.

В сентябре компании «ВЕРТЕКС» была присуждена Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области качества, а также Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший инновационный продукт» в номинации «Медицина, биотехнологии, фармацевтика» за оригинальный препарат.

Георгий Полтавченко вручил АО «ВЕРТЕКС» Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие фармацевтической промышленности города, а также поздравил коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством.

В портфеле компании более 220-ти позиций, из них 160 – жизненно необходимые препараты. «ВЕРТЕКС» также обладает 18-ю патентами на изобретения. Потенциальная мощность завода – более 100 миллионов упаковок готовой лекарственной продукции в год. Компания активно сотрудничает с исследовательским центром имени В.А. Алмазова Минздрава России в вопросах проведения клинических и фармакоэкономических исследований. «ВЕРТЕКС» стал первой фармацевтической компанией, которая вошла в медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина».

gmpnews