Новый импортозамещающий проект «Медсинтеза» проходит заключительный этап

Специалисты завода «Медсинтез» (город Новоуральск, Свердловская область) выпустили тестовую серию шприц-ручек с препаратом, применяющегося при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Механизм позволяет вводить в организм микродозы вещества для стимуляции развития яйцеклеток, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Требования, предъявляемые к шприцам-ручкам, содержащим инсулин, также актуальны и для препарата, который применяется для ЭКО: это надежность и точность, простота использования, удобство установки дозы, широкий диапазон дозировок. Если картридж с инсулином был рассчитан на 3 мл, то объем картриджа этого шприца-ручки — до 1,5 мл. Такой «микро-капли» достаточно, чтобы сделать несколько инъекций для стимуляции развития собственных яйцеклеток у пациентки, нуждающейся в применении методов вспомогательных репродуктивных технологий», — приводит пресс-служба слова генерального директора завода Алексея Подкорытова.

В пресс-службе добавили, что на предприятии уже налажено производство инсулина в форме шприц-ручек, новые изделия с отечественным лекарственным средством станут еще одним импортозамещающим проектом, реализованном на заводе.

«Препарат Примапур разработала компания «АйВиФарма», производственные мощности «Медсинтеза» позволяют выпустить это лекарство в промышленных масштабах. Пока препарат проходит клинические испытания — была изготовлена тестовая серия биоаналога. Раствор предназначен для подкожного введения, используется совместно со шприц-ручкой, что удобно для самостоятельных инъекций и в процессе лечения», — уточнили на предприятии.

По словам генерального директора компании «АйВиФарма» Михаила Ползикова, препарат успешно прошел доклинические исследования и первый этап клинических испытаний с участием здоровых добровольцев. «Остался заключительный этап — рандомизированное исследование в программах ЭКО. В этом исследовании, проходящем в трех специализированных центрах репродукции человека в Москве, участвуют более 100 семейных пар», — добавили в пресс-службе.

gmpnews