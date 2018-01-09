Росздравнадзор начнет контрольные закупки косметологических процедур

Специалисты Росздравнадзора займутся контрольными закупками косметологических услуг – уколов ботулотоксинов (ботокса) и гиалуроновой кислоты – с целью выявления контрафактной и фальсифицированной продукции, а также клиник, работающих без лицензии, рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Михаил Мурашко.

Как отметил руководитель Росздравнадзора, пациенты, которые обращаются в организации, не имеющие разрешения на проведение косметологических процедур, потом нередко сталкиваются с «тяжелейшими осложнениями», такими как аллергические реакции, некрозы и инфицированные раны.

«Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь – это правонарушение», – рассказал Михаил Мурашко «Известиям».

По словам Мурашко, в 2017 году Росздравнадзор провел около 7 тысяч проверок, что позволило более чем вдвое снизить количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов в обороте по сравнению с двумя предыдущими годами. Полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на лицензируемом фармрынке в ведомстве рассчитывают к концу 2020 года.

Ранее, в декабре 2017 года, Правительство РФ одобрило поправки о внесении изменений в законы «Об охране здоровья» и «Об обращении лекарственных средств», по которому Росздравнадзор получит право проводить контрольные закупки лекарств и медицинских услуг для контроля за их качеством.

В сентябре 2017 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в ходе проверок в Истринском и Люберецком районах Подмосковья обнаружили и изъяли контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в том числе препарат «Ботокс».

Источник: Известия

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