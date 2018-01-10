Объём экспорта лекарств из России с января по ноябрь 2017 года составил 19 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Экспорт ЛП из России по итогам ноября 2017.

По итогам первых 11 месяцев 2017 г. объём экспортных поставок ЛП из России (за исключением поставок в страны ЕАЭС) составил 19,0 млрд руб. (с учётом таможенных сборов). Прирост к аналогичному периоду 2016 года составил всего 0,4%при проведении расчётов в российской валюте. Впрочем, даже тот факт, что динамика вышла в плюс, внушает определённый оптимизм, итоги периода январь-октябрь были куда пессимистичнее, тогда долгосрочные темпы роста составили -2,2%.

Ситуацию удалось переломить благодаря активной работе экспортёров в ноябре 2017 г., суммарно в этом месяце из нашей страны было вывезено ЛП на общую сумму 2,3 млрд руб., динамика при этом составила 23% в рублёвом эквиваленте. Результат не рекордный, но весьма выдающийся, большую динамику поставок экспортёры продемонстрировали лишь в январе 2017 г., тогда поставки выросли сразу на 58%.

Натуральный объём экспортных поставок, в ноябре 2017 составил 70,8 млн упак., на 22% больше, чем годом ранее, но и общую натуральную динамику на протяжении всего года нужно скорее характеризовать как успешную. Спады конечно фиксировались, скажем по итогам февраля объём экспортных поставок в упаковках сократился на 38%, но всё же общий итог за 11 месяцев 2017 г. в заметном плюсе (+7,3%). Всего с начала года из нашей страны было вывезено 536,4 млн упак. ЛП.

По объёмам закупки российского экспорта лидирует, как и прежде, Украина (точнее регионы ДНР и ЛНР), а вот наибольшую динамику в топ-5 главных направлений экспорта показала Латвия. За период с января по ноябрь 2017 г. в эту страну из России поставлялось 614 торговых наименований ЛП, производства более чем 200фармкомпаний. Максимальный объём за период пришёлся на «Штада» (почти треть всего экспорта в страну), компания поставила в Латвию 59 наименований ЛП, лидировали по объёмам экспорта Левомеколь и Витапрост. Вторую строчку по объёму занимает «Ферон», примечательно, что поставки Виферона за год выросли практически в 100 раз.

gmpnews