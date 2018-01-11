«РМИ Партнерс» проинвестировал разработку препарата для лечения муковисцидоза

Российская венчурная компания «РМИ Партнерс» приняла участие в раунде E финансирования компании Celtaxsys (США), которая разрабатывает новые методы лечения редких заболеваний, таких, как кистозный фиброз (муковисцидоз).

Инвестиции нового раунда предназначены для ускорения третьей фазы клинических исследований разработки, что в случае успеха будет способствовать выводу этого важного лекарственного препарата на рынок.

Разработка Celtaxsys сейчас находится в фазе II клинических исследований – проводится оценка безопасности и эффективности препарата Acebilustat, нацеленного на сохранение функции легких у пациентов с кистозным фиброзом. Данное исследование реализуется при научном и финансовом участии Фонда кистозного фиброза (Cystic Fibrosis Foundation), поддерживающего разработки для лечения пациентов, страдающих от муковисцидоза. Набор пациентов уже закончен, результаты данного исследования ожидаются в середине этого года.

Acebilustat уже получил статус орфанного препарата в США и Европе.

В настоящее время «РМИ Партнерс» управляет венчурным фондом «РоснаноМедИнвест». Эксклюзивные права на коммерциализацию и дистрибуцию препарата Acebilustat на территории РФ и стран СНГ принадлежат дочерней компании фонда «РоснаноМедИнвест» – российской фармкомпании «НоваМедика».

«Фармацевтический вестник»