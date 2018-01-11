Поставщики лекарств и медизделий лидируют по количеству картелей

В 2017 году количество картельных сговоров, выявленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на госзакупках лекарств и медизделий, достигло 19% от всех дел о картелях. Больше нарушений оказалось только на строительном рынке.

Как рассказал изданию «Коммерсантъ» заместитель главы ФАС Андрей Цариковский, на сегменты лекарственных препаратов и медицинских изделий приходится 19% из всех картельных дел (их было 360), которые в 2017 году вела служба. На строительную сферу приходится 24,8% дел.

За 2015–2017 годы на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования участники картелей заработали более 23 млрд рублей, говорил ранее начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В августе 2017 года Президент России Владимир Путин поручил ФАС вместе с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Источник: Коммерсантъ

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