Поставщиков НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина уличили в картеле на 500 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области выявило картельный сговор между ООО «Компания Фито» и ООО «Терра». Компании уличили в сговоре на 437 аукционах на поставку лекарств, медизделий, послеоперационного питания и перевозке препаратов для нужд ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России на сумму более 500 млн рублей. За сговор компаниям грозит административная ответственность.

Ведомство установило, что в ходе торгов компании использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, а также совместно готовились к участию в аукционах.

«Вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, закупки для нужд государственного учреждения здравоохранения ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России осуществлялись по существенно завышенным ценам, что препятствует эффективному расходованию бюджетных средств. За указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административного производства», – пишет сайт УФАС.

О том, что «Компания Фито» и «Терра» входят в одну группу, Vademecum сообщили еще в декабре 2016 года – более подробно об этом можно прочитать в исследовании поставщиков федеральных медцентров. Согласно результатам исследования, в 2016 году ООО «Компания Фито» заключило с Центром им. Мешалкина контракты на сумму 247 млн рублей, а «Терра» – на 48,6 млн рублей.

Источник: УФАС по Новосибирской области

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