Фармкомпании пересматривают подходы к структурированию зарплат медпредставителей

По наблюдениям рекрутеров, фармацевтические компании увеличивают окладную часть заработка медицинских представителей и пересматривают подходы к выплате бонусов. Такая тенденция стала особенно заметна в 2017 году.

«Сейчас работодатели стараются выравнивать базовую часть в структуре зарплаты, чтобы больше финансово заинтересовать сотрудников в работе в компании и обеспечить стабильность команды, — комментирует консультант практики «Фармацевтика и здравоохранение» компании Odgers Berndtson Ирина Обухова. – При этом несколько иначе структурируется бонусная часть, чтобы результаты деятельности были больше завязаны не на валовый объем продаж. От полевых сотрудников ожидают большей ответственности за свои действия, ориентации не на количество, а качество работы. Качественных показателей в KPI медицинского представителя становится больше».

При найме медпредставителей работодатели проверяют их на «драйв», нацеленность на результат. Сегодня бизнесу нужны целеустремленные, мобильные работники, продвинутые с точки зрения умения работать с современными CRM системами и гаджетами.

«Если раньше в своих требованиях к компетенциям работодатели больше говорили об умении коммуницировать, то сейчас с учетом того, что многие процессы в работе представителя автоматизируются, усиливается фокус на умение пользоваться техникой, четкость работы в автоматизированной системе отчетности. При отборе работодатели смотрят, насколько человек быстрый, адаптивный, инновационный», — поясняет Ирина Обухова.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»