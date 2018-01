Полиция Челябинска ищет мошенников в руководстве сети «Классика» Фармкомпании пересматривают подходы к структурированию зарплат медпредставителей » Законодатели взвешивают меры борьбы с высокими ценами на лекарства Законодатели США рассматривают предложение по мерам, которые позволили бы бороться с высокими ценами на фармпрепараты, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на The Hill. Предложение, получившее название «Закон о создании и восстановлении равного доступа к эквивалентным образцам» (Creating and Restoring Equal Access to Equivalent Samples Act), разработано для того, чтобы не дать производителям оригинальных препаратов возможности использования тактических приемов, тормозящих конкуренцию со стороны производителей дженериков. Представитель Ассоциации исследовательских компаний и фармацевтических производителей Америки (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) Эндрю Повалени утверждает, что законопроект может угрожать безопасности пациентов. Тем временем, лоббисты и иные источники влияния в конгрессе США высказали предположение о том, что отрасль может столкнуться с большими трудностями, пытаясь противостоять предложенным мерам, которые будут увязаны с законопроектом о контроле высоких расходов. По заявлению одного из экспертов конгресса, «об этих мерах много говорилось, и в данный момент это представляется вероятным». Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»