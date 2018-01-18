«Яндекс» назвал три главных лекарства от простудных заболеваний в России

Для лечения простуды жители России чаще всего ищут в поисковых системах антибиотик Амоксиклав, анальгетик Парацетамол и антисептик Мирамистин. Об этом сообщает исследовательская команда «Яндекса», которая проанализировала запросы со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк», а также с названиями лекарств за три с половиной года – с августа 2014 года по середину января 2018 года.

Также жители разных городов в поисковых запросах часто вводили названия Нурофен, Ибупрофен и Аспирин. Аналитики отмечают, что интерес к этим препаратам растет летом. В топ антибиотиков также попали Сумамед и Флемоксин, о которых систему, наоборот, чаще спрашивают зимой. Осенью россияне особенно часто ищут информацию о лекарствах от кашля – Лазолване и АЦЦ, а о противовирусных, Кагоцеле и Вифероне – весь год.

«Яндекс» также отмечает, что самые интенсивные волны простуды последние три с половиной года проходят по стране дважды в год. Первая – в конце сентября – начале октября, а вторая – зимой. Правда, точно зафиксировать периоды вспышек заболеваний невозможно: из года в год сроки меняются. Например, в 2014-2015 годах в большинстве городов всплеск заболеваемости, судя по поисковым запросам, был в начале февраля, а уже на следующий год – в январе. В этом году зимний пик, похоже, еще не пройден.

Исследования о востребованности препаратов весной 2017 года также проводил «Левада-Центр». Оказалось, что чаще всего жители России покупают препараты от гриппа и простуды (70%) и обезболивающие (57%). Далее следуют препараты от патологий желудочно-кишечного тракта (запор, изжога, диарея и так далее – 32%), витамины (31%), лекарства от гипертонии и сердечной недостаточности (27%), женские гигиенические средства (21%) и успокоительные и снотворные препараты (17%).

Источник: Яндекс

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