Минздрав: заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств должны медики

По словам представителя ведомства, в отношении медицинских препаратов не может быть отложенных консультаций

Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя. Об этом ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Отрадно, все вроде бы договорились о том, что есть такая возможность — обеспечить доставку специалистами с фармацевтическим, медицинским средним образованием. Это должны быть специалисты, однозначно. Потому что отложенной консультации не может быть в отношении применения, а любой препарат, он небезопасный», — сказала она.

Максимкина отметила, что законопроект, регулирующий интернет-продажу лекарств, будет рассмотрен в весеннюю сессию в Госдуме.

«Идет дискуссия о том, включать или не включать на первоначальном этапе возможность интернет-продажи препаратов, которые рецептурно выпускаются. В принципе, все-таки первоначально была концепция такая, что пустить пробный… с безрецептурными», — добавила она.

Рецептурные лекарства могут быть включены на втором этапе, отметила она. Но это произойдет не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

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