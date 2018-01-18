Действия ПК «Фарм-Про» признали недобросовестной конкуренцией

15 января 2018 г. Комиссия ФАС России признала действия ООО ПК «Фарм-Про» актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую предусмотрен Законом о защите конкуренции [1].

При оформлении внешнего вида упаковки гематогена «Ferrum Гематоген», производимого и реализуемого ООО ПК «Фарм-Про», компания использовала элементы, схожие до степени смешения с оформлением упаковок гематогена «Феррогематоген», производимого и реализуемого АО «Фармстандарт». К ним относятся:

мультипликационное изображение животного,

созвучное словесное обозначение («ферро», «ferrum»),

цветовое оформление.

Напомним, что этот вопрос рассматривался на совместном заседании Экспертного совета по применению законодательства о недобросовестной конкуренции и Экспертного совета по рекламе при ФАС России.

Большинством голосов члены Экспертных советов сошлись во мнении, что наличие гематогенов в сходных упаковках производства АО «Фармстандарт» и ООО ПК «Фарм-про» на рынке может привести к смешению продукции в глазах потребителя. Они также признали наличие в действиях ООО ПК «Фарм-про» признаков нарушения Закона о защите конкуренции, выразившихся во введении в гражданский оборот гематогена под обозначением «Ferrum Гематоген» в упаковках, схожих по оформлению с упаковками продукции производства АО «Фармстандарт».

«Несмотря на наличие отдельных малозначительных отличий, совокупность элементов дизайна упаковки «Ferrum Гематоген» привело к смешению этого товара с гематогеном компании «Фармстандарт», что, вероятно, было сделано намеренно», – отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Согласно пункту 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

gmpnews