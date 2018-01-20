На Ставрополье Минздрав возвращает аптечные ГУПы Минимуществу

С 1 января 2018 года распоряжением Правительства Ставропольского края «Об изменении подведомственности государственных унитарных предприятий Ставропольского края» полномочия учредителя и собственника имущества госаптек снова переданы краевому Министерству имущественных отношений. Напомним, они были переведены в ведение Минздрава в мае 2016 года. За эти без малого два года при участии отраслевого ведомства были проведены оптимизация, расширение зоны покрытия, улучшены экономические результаты деятельности.

– Ставропольский край один из немногих субъектов Российской Федерации, которому удалось сохранить необходимое количество государственных и муниципальных аптечных предприятий, — говорит заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. – Это позволило обеспечить во всех административных территориях края территориальную доступность существующих видов фармацевтической деятельности: льготный отпуск, отпуск наркотических средств и психотропных веществ, изготовление лекарственных средств по индивидуальным прописям.

На 1 января на фармрынке Ставрополья представлено 14 ГУПов (10,6% от общего количества розничных аптечных предприятий региона всех форм собственности). Это ГУП СК «Ставропольфармация», в структуру которого входят аптечный склад, 20 аптек, одна из которых производственная, 12 аптечных пунктов, а также 13 ГУПов, в составе которых 45 аптек и 53 аптечных пункта. Суммарная численность сотрудников составила 584 человека и по сравнению с 2016-м годом уменьшилась на 5,6%.

Также имеется 6 МУПов, представленных 11 аптеками и 18 аптечными пунктами.

На фото: производственная аптека в Пятигорске.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»