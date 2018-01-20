У оператора системы маркировки товаров появился новый инвестор

У компании, утвержденной правительством в качестве единого оператора Всероссийской системы цифровой маркировки товаров, появился новый инвестор. Оказалось, что помимо «Ростеха», структур Алишера Усманова и Александра Галицкого, миноритарной долей в ООО «Оператор-ЦРПТ» владеет Оксана Орешина, бизнес-партнер лоббиста кассовой реформы Владимира Щербакова.

По данным системы СПАРК, 10% ООО «Оператор-ЦРПТ» теперь принадлежат компании «Новые решения», единственным владельцем которой является физическое лицо – Оксана Орешина.

Получение Орешиной миноритарной доли в «Оператор-ЦРПТ» было «частью сделки по приобретению пакета в «Атлас-карт», сообщает РБК.

Летом 2017 года ЦРПТ объявил, что стал владельцем 49% «Атлас-карт» – компании, которая оказывает услуги в сфере ИT и информационной безопасности, развивает технологии криптографии. Детали сделки не раскрывались.

Оксана Орешина также владеет 100% «Омега-Холдинга», ранее компания принадлежала экс-владельцу БВА Банка и «инициатору кассовой реформы» [согласно которой с 1 июля 2017 года при розничных расчетах должны использоваться онлайн-кассы. – Vademecum] Владимиру Щербакову.

«Омега-Холдинг» участвует в уставном капитале «Атлас-карт» и «Рик», через которые, по заявлению депутата Госдумы Андрея Лугового, за счет кассовой реформы якобы наживался Щербаков. Орешина также является генеральным директором ООО «Континент», 100% которой, по данным СПАРК, принадлежат Щербакову.

В марте прошлого года Владимир Щербаков был объявлен в международный розыск по подозрению в организации схемы вывода более 10 млрд рублей за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. В июле 2017 года следственный департамент МВД прекратил дело Щербакова за отсутствием состава преступления. После чего бывший бизнес-партнер Щербакова, который на тот момент проживал в Лондоне, рассказал Republic, что бизнесмен покончил с собой.

90% ООО «Оператор-ЦРПТ» через Центр развития перспективных технологий принадлежит госкорпорации «Ростех», «Петер-Сервис» миллиардера Алишера Усманова и «Элвис+ Групп» предпринимателя Александра Галицкого.

С октября 2017 года ЦРПТ участвует в проекте «Ростеха» по производству оборудования для маркировки: на площадях концерна «Автоматика» выпускается восемь видов оборудования, госкорпорация вложила в производство 20 млн евро. В 2018 году «Ростех» планирует поставить до 1,2 тысячи различных комплектов для фармпроизводителей и дистрибьюторов.

О том, что единым оператором по электронной маркировке всех подлежащих особому учету товаров, включая лекарства, станет государственно-частное партнерство (ГЧП) на базе «Ростеха», 13 декабря 2017 года сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 21 декабря 2017 года президент России Владимир Путин одобрил это решение.

22 декабря 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о маркировке лекарственных средств. Согласно документу, с начала 2020 года производители будут обязаны маркировать все лекарственные препараты. При этом правительство оставило за собой право устанавливать особенности внедрения маркировки в отношении ЖНВЛП и препаратов из перечня «Семи нозологий». В январе 2018 года стало известно, что в правительстве готовят постановление, по которому маркировка для дорогостоящих препаратов станет обязательной уже в 2018 году.

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