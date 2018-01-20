Для НКПП будет закупаться комбинированная вакцина для профилактики 5 заболеваний

Минздрав РФ разместил на нормативно-правовом портале законопроект о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 195н «О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП)».

Так, в отношении обеспечения детей, входящих в группы риска, в Национальный календарь профилактических прививок были внесены изменения, позволяющие осуществлять вакцинацию иммунобиологическими лекарственными препаратами, содержащими комбинации вакцин «комбинированная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemo influenza тип b конъюгированная».

Необходимо отметить, что на российском рынке на сегодняшний день присутствует только один иммунобиологический препарат, который содержит необходимую комбинацию вакцин — это «Пентаксим» компании Sanofi.

Как сообщают СМИ, «Пентаксим» для детей из группы риска должен заменить российскую адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС). АКДС в России производит компания «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио»). В прошлом году компания «Нанолек» запустила в Кировской области производство пятивалентной комбинированной вакцины «Пентаксим» разработки Sanofi Pasteur. Для НКПП будут закупаться именно препараты, произведенные «Нанолеком».

gmpnews