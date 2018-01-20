Рост фармпроизводства в России за год составил 12%

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Глава Минпромторга информировал Президента об основных показателях развития реального сектора экономики за 2017 год.

Министр отметил, что фармацевтическая отрасль уже несколько лет подряд стабильно растет более 10 процентов (в год), благодаря своевременно принятой программе «Фарма 2020».

«В прошлом году рост фармпроизводства составил 12 процентов. Мы достигли доли российского производства в перечне жизненно важных лекарственных препаратов – 84,6 процента. В соответствии с Вашим указом от 2012 года в этом году мы должны обеспечить 90 процентов российского производства. Я на 100 процентов уверен, что мы эти результаты покажем», — сказал Денис Мантуров.

gmpnews