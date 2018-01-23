Глава аптечного подразделения «Магнита» покинул компанию

Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и сети «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Руководить аптеками будет директор формата «Магнит косметик» Максим Онищенко. Аптечная сеть «Магнита» сейчас насчитывает 51 аптеку в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея.

Гончаров подтвердил Vademecum, что покинул компанию. «Те пять лет, что я проработал в «Магните», были очень интересными, но пришло время двигаться дальше», – сказал он. По словам топ-менеджера, с новым местом работы он пока не определился: «Я веду переговоры с несколькими компаниями, о своих дальнейших планах буду готов рассказать в феврале».

На решение Гончарова уйти из компании также повлияла финансовая ситуация в основном бизнесе «Магнита», пишут «Ведомости»: в III квартале 2017 года компания отчиталась о сокращении чистой прибыли на 53,3%, до 6,9 млрд рублей. А по итогам девяти месяцев 2017 года магазины косметики стали единственным форматом, где не упали сопоставимые продажи.

Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан рассказал Vademecum, что руководить аптеками теперь будет директор формата «Магнит косметик» Максим Онищенко. При этом открывать новые аптеки «Магнит» в ближайшее время не планирует, добавил он.

Свои первые четыре аптеки «Магнит» открыл в Краснодаре летом 2017 года. Компания открывает аптеки рядом с магазинами «Магнита» в формате «у дома» и гипермаркетами. Площадь точек составляет от 20 до 80 кв. м.

«Магнит» активно прорабатывал детали фармпроекта с начала 2017 года. Обсуждался запуск нескольких тысяч аптек в магазинах сети «Магнит», утверждал собеседник Vademecum. Над аптечным проектом «Магнита» работает в том числе Виктор Павленко – экс-глава ООО «Ригла-Краснодар», который затем работал менеджером в тульской сети «Твой доктор» (сейчас объединена с «Фармакопейкой»), отвечая за продажи в Краснодарском крае.

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