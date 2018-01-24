«Фармасинтез» объявляет о начале конкурсного отбора кандидатов для обучения в СПХФА

Третий год подряд компания «Фармасинтез» ищет таланты среди абитуриентов для обучения в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии по специальностям «Химическая технология» и «Биотехнология».

Будущим студентам компания оплачивает обучение в академии, предоставляет дополнительную стипендию, оплачивает проезд к месту учебы, и после окончания ВУЗа, гарантирует трудоустройство в компании и ее дочерних предприятиях.

Для участия в конкурсном отборе, кандидатам необходимо предоставить следующие документы:

заполненную анкету;

характеристику с места учебы;

копии грамот, похвальных листов, других характеризующих материалов;

согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних или совершеннолетих абитуриентов.

Документы предоставляются электронной почтой по адресу: s.shishova@pharmasyntez.com

Также обязательное условие для поступления — успешно сдать ЕГЭ по направлениям: русский язык, математика (профильная), химия.

Подробную информацию можно получить по телефону Учебного центра АО «Фармасинтез» (3952) 258-675.

gmpnews