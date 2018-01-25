Завод Besins Healthcare в России заработает в 2020 году

Выпуск первой коммерческой серии гормонального препарата Утрожестан на строящемся заводе международной компании Besins Healthcare в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле запланирован на 2020 год.

Препарат будет производиться по полному циклу, он входит в перечень жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛП). Контур здания закрыт, начались внутренние работы по монтажу сетей, сообщает портал органов власти Ярославской области.

Правительство Ярославской области и Besins Healthcare заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре 2016 года. Месяц спустя было зарегистрировано «Безен мануфэкчуринг рус», в котором 99% принадлежит зарегистрированной в Гонконге Besins Healthcare Holding, 1% – у «Безен Хелскеа рус», собственником которой выступает зарегистрированное в Брюсселе Besins Healthcare.

Утрожестан применяется для профилактики преждевременных родов и выкидышей. Запланированный объем инвестиций в проект, как сообщалось ранее, – 500 млн рублей.

В Ярославской области свои заводы есть у Teva, Takeda, «Р-Фарма», «Витафармы».

Besins Healthcare – фармкомпания, специализирующаяся на препаратах для женского и мужского здоровья. Ранее штаб-квартира компании была в Брюсселе (Бельгия), сейчас – в Бангкоке (Таиланд).

Источник: Правительство Ярославской области

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